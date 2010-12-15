Программа расчета восходов-закатов для пейзажных фотографов

По наводке vladsv узнал о превосходной программе The Photographer's Ephemeris, которая будет особенно полезна для планирования съемки в режимное время.
Программа мультиплатформенная и работает на Adobe Air. Доступна как для Windows, так и для Mac OS. Еще есть версия для iPhone. Программа умеет брать данные о высоте в любой точке планеты, а также знает границы деления земного шара на часовые пояса (огромный плюс). Да, программа абсолютно бесплатна. Рекомендую.
http://stephentrainor.com/tools
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