Виктор Борисов (victorborisov) wrote,
Виктор Борисов
victorborisov
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Программа расчета восходов-закатов для пейзажных фотографов


По наводке vladsv узнал о превосходной программе The Photographer's Ephemeris, которая будет особенно полезна для планирования съемки в режимное время.

Программа мультиплатформенная и работает на Adobe Air. Доступна как для Windows, так и для Mac OS. Еще есть версия для iPhone. Программа умеет брать данные о высоте в любой точке планеты, а также знает границы деления земного шара на часовые пояса (огромный плюс). Да, программа абсолютно бесплатна. Рекомендую.

http://stephentrainor.com/tools
Tags: делюсь опытом
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