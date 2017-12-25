Вред печного отопления для здоровья

ГУП «Мосгортранс» недоволен измерениями углекислого газа в наземном транспорте Москвы Вчера получил официальное требование от ГУП «Мосгортранс» о публикации опровержения. Как вы наверняка помните, в октябре этого года я целый день…

Почему загородный дом нужно строить из газобетона Я получаю огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте ещё раз детально рассмотрим этот вопрос и…

Как избавиться от лишнего веса и не потолстеть обратно Прошло почти 2 года с того момента, как я осознал, что я жиробас и так дальше жить нельзя. Окей, за 3 месяца я оперативно сбросил вес, затем вернул…

Сколько стоит содержание загородного дома в Подмосковье По многочисленным просьбам публикую статистику расходов на содержание современного загородного дома, который я построил в 2012 году. Это самый…

Реставрация деревянных окон своими руками (9 лет спустя) Эти деревянные окна с раздельными переплётами мы восстановили вручную во время капитального ремонта квартиры в 2008 году. В этом году окнам…

Чем мы дышим в самолёте на примере Boeing 737-800 Продолжаю изучать воздух, которым мы дышим в общественном транспорте. Недавно мы летали в Сочи и я взял с собой логгер концентрации углекислого…

Три года эксплуатации приточной вентиляционной системы Тион Бризер О2 Хочу поделиться опытом трёхлетней эксплуатации компактной вентиляционной системы в городской квартире. В настоящий момент приточная вентиляция…

Убираем осеннюю листву на участке с помощью пылесоса-воздуходува Greenworks Плавно продолжаю собирать аккумуляторный инструмент из 40-вольтовой серии Greenworks. В прошлый раз я уже рассказывал вам про бесщёточный триммер…